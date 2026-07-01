Сафиуллин — ван де Зандсхулп: текстовая онлайн-трансляция второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге соревнований сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (54-й в рейтинге). Встреча запланирована на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сафиуллина и ван де Зандсулпа.

Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде в 1/8 финала «челленджера» в Астане в 2020 году — 6:3, 4:6, 6:0.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.