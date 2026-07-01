Григор Димитров не смог сдержать слёз после победы в первом круге Уимблдона-2026

Полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» болгарский теннисист Григор Димитров после победы в первом круге Уимблдона-2026 не смог сдержать слёз. Он обыграл представителя Австралии Дэйна Суини (127-я в рейтинге). Поединок закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:5.

Фото: Скриншот из трансляции

Димитров одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Уимблдона-2025. В прошлом году на этом турнире в матче 1/8 финала против итальянца Янника Синнера Григор вёл 2:0 по сетам, но получил серьёзную травму.

Во втором круге Уимблдона-2026 Димитров сыграет с 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.