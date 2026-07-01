Григор Димитров не смог сдержать слёз после победы в первом круге Уимблдона-2026
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Полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» болгарский теннисист Григор Димитров после победы в первом круге Уимблдона-2026 не смог сдержать слёз. Он обыграл представителя Австралии Дэйна Суини (127-я в рейтинге). Поединок закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:5.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
127
Дэйн Суини
Д. Суини
Окончен
0 : 3
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146
Григор Димитров
Г. Димитров
Фото: Скриншот из трансляции
Димитров одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Уимблдона-2025. В прошлом году на этом турнире в матче 1/8 финала против итальянца Янника Синнера Григор вёл 2:0 по сетам, но получил серьёзную травму.
Во втором круге Уимблдона-2026 Димитров сыграет с 18-й ракеткой мира Якубом Меншиком (Чехия).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
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