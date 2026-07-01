Мерида-Агилар — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований встретится с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и испанского теннисистов.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:30 МСК
84
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Теннисисты впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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