Мерида-Агилар — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2026

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований встретится с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и испанского теннисистов.

Теннисисты впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.