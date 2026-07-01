«У неё такая аура, она легенда». Майя Джойнт — о победе над Сереной Уильямс на Уимблдоне

87-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт прокомментировала победу над 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс в первом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Джойнт.

«Не знаю, что и сказать. Вау. Не знаю, что это было, если честно. Сегодня я плохо спала, не могла заснуть до двух ночи, всё думала об этом. Забыла размяться. Не знаю, что случилось, ноги не двигались. Не понимаю, как я так хорошо начала матч. У неё такая аура, она легенда. На этом корте играло столько больших теннисистов. Я с детства мечтала об этом моменте, это просто безумие.

Самым сложным было просто выйти и играть против неё. Начало матча было очень нервным. И закрыть матч тоже, она определённо подняла свой уровень, показывала отличный теннис», — сказала Джойнт в интервью на корте.