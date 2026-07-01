Александр Зверев ответил, на каком покрытии выбрал бы сыграть матч жизни

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, на каком покрытии выбрал бы сыграть матч жизни.

— А с кем играть?

— Не знаю, но от этого матча зависит ваша жизнь. Вы не знаете соперника, но можете выбрать покрытие.

— Зависит от соперника.

— Я не знаю, это гипотетический вопрос.

— Я выберу быстрый хард. Против лучших, а это и Карлос, и Янник. Хотя с Янником на харде будет тяжело. Не знаю, зависит от соперника. Если Карлос, то выберу хард. Если Янник, возможно, грунт, хотя он меня на грунте дважды обыграл в этом году, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев вышел во второй круг Уимблдона-2026, где сыграет с Валантеном Руае из Франции.