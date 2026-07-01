Зверев — об Уимблдоне: сетка не имеет значения, я тут только один раз играл против топ-10
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился своими ожиданиями от Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге он обыграл Александра Блокса из Бельгии со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0).
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:10 МСК
36
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 10
|6 5
|6 0
|
|6 8
|7 7
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Сетка не имеет значения, потому что я тут только один раз за карьеру играл против топ-10, против Раонича в 2017-м. А все другие годы я проигрывал игрокам не из первой десятки. Так что главное — выигрывать свои матчи. Янник и Новак в другой части сетки, но для меня это неважно, потому что я здесь никогда не доходил до них. Надо концентрироваться на своих матчах, чтобы добраться до них, это самое главное», — сказал Зверев на пресс-конференции.
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