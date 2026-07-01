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Зверев — об Уимблдоне: сетка не имеет значения, я тут только один раз играл против топ-10

Зверев — об Уимблдоне: сетка не имеет значения, я тут только один раз играл против топ-10
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился своими ожиданиями от Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге он обыграл Александра Блокса из Бельгии со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0).

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:10 МСК
Александр Блокс
36
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 10 6 5 6 0
6 		6 8 7 7 7 7
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Сетка не имеет значения, потому что я тут только один раз за карьеру играл против топ-10, против Раонича в 2017-м. А все другие годы я проигрывал игрокам не из первой десятки. Так что главное — выигрывать свои матчи. Янник и Новак в другой части сетки, но для меня это неважно, потому что я здесь никогда не доходил до них. Надо концентрироваться на своих матчах, чтобы добраться до них, это самое главное», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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