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Тан — об Уильямс на Уимблдоне: 4 года назад после рукопожатия Серена заблокировала меня

Тан — об Уильямс на Уимблдоне: 4 года назад после рукопожатия Серена заблокировала меня
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Бывшая 90-я ракетка мира французская теннисистка Армони Тан отреагировала на возвращение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс на Уимблдон. Тан обыграла Серену в первом круге Уимблдона-2022 со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7). После этого американка сыграла на US Open — 2022 и завершила профессиональную карьеру.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 21:15 МСК
Серена Уильямс
1204
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 7
7 		1 7 10
         
Армони Тан
115
Франция
Армони Тан
А. Тан

«Кстати, четыре года назад после рукопожатия Серена заблокировала меня в соцсети», – написала Тан у себя на странице.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

На Уимблдоне-2026 Серена Уильямс в первом круге проиграла австралийке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

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