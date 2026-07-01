Тан — об Уильямс на Уимблдоне: 4 года назад после рукопожатия Серена заблокировала меня

Бывшая 90-я ракетка мира французская теннисистка Армони Тан отреагировала на возвращение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс на Уимблдон. Тан обыграла Серену в первом круге Уимблдона-2022 со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7). После этого американка сыграла на US Open — 2022 и завершила профессиональную карьеру.

«Кстати, четыре года назад после рукопожатия Серена заблокировала меня в соцсети», – написала Тан у себя на странице.

На Уимблдоне-2026 Серена Уильямс в первом круге проиграла австралийке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

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