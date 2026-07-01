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Крейчикова — М. Андреева: история личных встреч перед матчем второго круга Уимблдона

Крейчикова — М. Андреева: история личных встреч перед матчем второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира встретится с двукратной победительницей ТБШ, представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (38-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:30 мск.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:30 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и чешской теннисисток.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Мирры (1-0 на траве). Андреева выиграла у Крейчиковой в 2023 году на Уимблдоне (6:3, 4:0, отказ) и в Пекине (6:2, 6:2), затем Барбора оказалась сильнее на Australian Open — 2024 (4:6, 6:3, 6:2), а осенью того же года россиянка победила в Нинбо (7:6 (7:5), 3:2, отказ чешки).

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

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