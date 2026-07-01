Барбора Крейчикова — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция второго круга Уимблдона

Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира встретится с двукратной победительницей ТБШ, представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (38-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и чешской теннисисток.

Счёт личных встреч Андреевой и Крейчиковой — 3-1 в пользу Мирры.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.