Барбора Крейчикова — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция второго круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира встретится с двукратной победительницей ТБШ, представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (38-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и чешской теннисисток.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:30 МСК
38
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
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5
Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч Андреевой и Крейчиковой — 3-1 в пользу Мирры.
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
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