Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Ариной Соболенко
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31-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (61-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:0.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
31
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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61
Антония Ружич
А. Ружич
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Остапенко восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Ружич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
В третьем круге Уимблдона Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маккартни Кесслер (США).
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