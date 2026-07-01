Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Ариной Соболенко

31-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (61-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Остапенко восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Ружич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге Уимблдона Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маккартни Кесслер (США).