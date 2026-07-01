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Елена Остапенко — Антония Ружич: результат матча 1 июля, счёт 2:0, 2-й круг Уимблдона

Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Ариной Соболенко
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31-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (61-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:0.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Антония Ружич
61
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Остапенко восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Ружич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге Уимблдона Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маккартни Кесслер (США).

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