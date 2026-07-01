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Артур Фери вставил беруши после жалоб Дамира Джумхура на судью во время матча на Уимблдоне

Артур Фери вставил беруши после жалоб Дамира Джумхура на судью во время матча на Уимблдоне
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери вставил беруши во время матча с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром в первом круге Уимблдона-2026. Джумхур во втором сете жаловался супервайзеру на судью на вышке. Встреча завершилась победой Фери со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:45 МСК
Дамир Джумхур
105
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 2 1
3 		6 6 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге соревнований Артур Фери сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом, который на старте Уимблдона сенсационно обыграл Бена Шелтона.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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