Артур Фери вставил беруши после жалоб Дамира Джумхура на судью во время матча на Уимблдоне
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери вставил беруши во время матча с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром в первом круге Уимблдона-2026. Джумхур во втором сете жаловался супервайзеру на судью на вышке. Встреча завершилась победой Фери со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:45 МСК
105
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|2
|2
|1
|
|6
|6
|6
114
Артур Фери
А. Фери
Фото: Скриншот из трансляции
Во втором круге соревнований Артур Фери сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом, который на старте Уимблдона сенсационно обыграл Бена Шелтона.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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