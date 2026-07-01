Артур Фери вставил беруши после жалоб Дамира Джумхура на судью во время матча на Уимблдоне

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери вставил беруши во время матча с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром в первом круге Уимблдона-2026. Джумхур во втором сете жаловался супервайзеру на судью на вышке. Встреча завершилась победой Фери со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге соревнований Артур Фери сыграет с представителем Финляндии Отто Виртаненом, который на старте Уимблдона сенсационно обыграл Бена Шелтона.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.