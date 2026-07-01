Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл Себастьяна Офнера во втором круге Уимблдона

96-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге он обыграл австрийца Себастьяна Офнера (110-й в рейтинге) со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Хуркач 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Офнера 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

В третьем круге соревнований Хуберт Хуркач встретится с победителем матча Томми Пол (США) — Квон Сон У (Южная Корея).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.