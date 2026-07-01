Хуберт Хуркач в трёх сетах обыграл Себастьяна Офнера во втором круге Уимблдона
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96-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге он обыграл австрийца Себастьяна Офнера (110-й в рейтинге) со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
96
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 0
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110
Себастьян Офнер
С. Офнер
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Хуркач 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Офнера 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.
В третьем круге соревнований Хуберт Хуркач встретится с победителем матча Томми Пол (США) — Квон Сон У (Южная Корея).
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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