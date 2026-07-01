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Квон Сон У — Томми Пол: результат матча 1 июля, счёт 0:3, 2-й круг Уимблдона

Томми Пол вышел в третий круг Уимблдона, где встретится с Хубертом Хуркачем
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25-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/16 финала Уимблдона-2026. Во втором круге он обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У (200-й в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
Квон Сон У
200
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 2
6 		7 7 6
             
Томми Пол
25
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Пол 19 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сон У шесть эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Томми Пол поспорит с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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