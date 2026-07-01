44-летняя Серена Уильямс получила травму колена в первом круге Уимблдона-2026 — The Times

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс во время матча первого круга одиночного разряда на Уимблдоне-2026 получила травму правого колена. Эта травма ставит под сомнение её дальнейшее участие в турнире. Об этом сообщает The Times.
В первом круге Уимблдона 44-летняя Уильямс проиграла австралийской теннисистке Майе Джойнт (87-я в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч продлился 2 часа 21 минуту.
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По информации источника, в раздевалку американке после матча принесли костыли, и она покинула Всеанглийский клуб без посторонней помощи.
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В парном разряде Серена должна сыграть со своей сестрой Винус. Матч запланирован на 2 июля. Соперницами американок станут Камила Осорио из Колумбии и Солана Сьерра из Аргентины.
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