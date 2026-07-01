Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Наоми Осакой
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65-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен (42-я в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
42
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
1 : 2
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|6
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65
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Касаткина четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Чен два эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в 1/8 финала соревнований Дарья Касаткина поспорит с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии.
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