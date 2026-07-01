Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Наоми Осакой

65-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен (42-я в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Касаткина четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Чен два эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в 1/8 финала соревнований Дарья Касаткина поспорит с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии.