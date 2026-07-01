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Джаниче Чен — Дарья Касаткина: результат матча 1 июля, счёт 1:2, 2-й круг Уимблдона

Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Наоми Осакой
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65-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен (42-я в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
Джаниче Чен
42
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 5 		6 6
         
Дарья Касаткина
65
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Касаткина четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Чен два эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в 1/8 финала соревнований Дарья Касаткина поспорит с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии.

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