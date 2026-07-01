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Сафиуллин — ван де Зандсхулп: россиянин с «баранкой» выиграл первый сет матча на Уимблдоне

Сафиуллин — ван де Зандсхулп: россиянин с «баранкой» выиграл первый сет матча на Уимблдоне
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Сегодня, 1 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге соревнований играет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (54-й в рейтинге). После первого сета счёт 6:0 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 21 минуту.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:00 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		2
0 		0
             
Ботик ван де Зандсхулп
54
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сафиуллина и ван де Зандсхулпа.

Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде в 1/8 финала «челленджера» в Астане в 2020 году — 6:3, 4:6, 6:0.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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