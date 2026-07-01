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Мерида-Агилар — Медведев: россиянин уступил стартовый сет второго круга Уимблдона-2026

Мерида-Агилар — Медведев: россиянин уступил стартовый сет второго круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 1 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований играет с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Испанец выиграл первый сет со счётом 6:3. Теннисисты провели на корте 30 минут.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:15 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 1
3 		6 0
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и испанского теннисистов. Теннисисты впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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