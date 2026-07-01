Мерида-Агилар — Медведев: россиянин уступил стартовый сет второго круга Уимблдона-2026

Сегодня, 1 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований играет с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Испанец выиграл первый сет со счётом 6:3. Теннисисты провели на корте 30 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и испанского теннисистов. Теннисисты впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.