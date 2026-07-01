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Арина Соболенко — Маккартни Кесслер: результат матча 1 июля, счёт 2:0, 2-й круг Уимблдона

Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026, где сыграет с Остапенко
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла американку Маккартни Кесслер (57-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
1 		6 9
         
Маккартни Кесслер
57
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кесслер один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
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