Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026, где сыграет с Остапенко
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла американку Маккартни Кесслер (57-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 11
|
|6 9
57
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кесслер один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований Арина Соболенко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
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