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Каролина Мухова — Чжан Шуай: результат матча 1 июля, счёт 2:0, 2-й круг Уимблдона

Каролина Мухова обыграла Чжан Шуай во втором круге Уимблдона-2026
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:35 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Чжан Шуай
64
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Мухова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шуай три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований Мухова поспорит с представительницей Таиланда Мананчэйа Савангкаев.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (женщины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (женщины)
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