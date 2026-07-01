Каролина Мухова обыграла Чжан Шуай во втором круге Уимблдона-2026

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в третий круг Уимблдона-2026. Во втором круге она обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Мухова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шуай три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований Мухова поспорит с представительницей Таиланда Мананчэйа Савангкаев.

Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.