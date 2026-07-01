Арина Соболенко, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 1 июля, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела второй матч на Уимблдоне-2026, успешно выйдя в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Результаты Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:
- Первый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Теодора Костович (Сербия, Q) – 6:2, 6:3.
- Второй круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Маккартни Кесслер (США, 54).
Следующий матч Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:
- Третий круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 31).
Возможная сетка Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:
- Четвёртый круг. Наоми Осака (Япония, 14).
- Четвертьфинал. Мирра Андреева (Россия, 5).
- Полуфинал. Кори Гауфф (США, 7).
- Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2).
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