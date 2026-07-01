Арина Соболенко, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 1 июля, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела второй матч на Уимблдоне-2026, успешно выйдя в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Теодора Костович (Сербия, Q) – 6:2, 6:3.

Второй круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Маккартни Кесслер (США, 54).

Следующий матч Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

Третий круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 31).

Возможная сетка Арины Соболенко на Уимблдоне-2026: