Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Арина Соболенко, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 1 июля, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела второй матч на Уимблдоне-2026, успешно выйдя в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

  • Первый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Теодора Костович (Сербия, Q) – 6:2, 6:3.
  • Второй круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Маккартни Кесслер (США, 54).

Следующий матч Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

  • Третий круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 31).

Возможная сетка Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

  • Четвёртый круг. Наоми Осака (Япония, 14).
  • Четвертьфинал. Мирра Андреева (Россия, 5).
  • Полуфинал. Кори Гауфф (США, 7).
  • Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2).
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона (ж)
Материалы по теме
44-летняя Серена Уильямс получила травму колена в первом круге Уимблдона-2026 — The Times
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android