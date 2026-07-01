Сафиуллин — ван де Зандсхулп: Ботик сравнял счёт в матче 2-го круга Уимблдона

В эти минуты в матче второго круга Уимблдона-2026 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиулллин и 54-й номер рейтинга представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Первый сет остался за россиянином (6:0), во второй партии сильнее был представитель Нидерландов – 6:4.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде в 1/8 финала «челленджера» в Астане (тогда ещё Нур-Султане) в 2020 году — 6:3, 4:6, 6:0.

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июня. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.