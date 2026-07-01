«Это была настоящая битва». Соболенко — о матче второго круга Уимблдона-2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру во втором круге Уимблдона-2026, где смогла обыграть американку Маккартни Кесслер (57-я строчка рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

– Это была настоящая битва. Очень довольна, что смогла вернуться в игру во втором сете и довести дело до тай-брейка. Это была отличная игра, она показывала невероятный уровень во втором сете, серьёзно испытала меня. Очень рада, что прошла этот тест.

– Сколько баллов из 10 вы бы поставили себе за этот матч?

– Если говорить о борьбе и тесте, который мне пришлось преодолеть, скажу 9 из 10. Потому что выиграть во втором сете было очень трудно, – сказала Соболенко в интервью на корте.