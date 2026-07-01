«Это была настоящая битва». Соболенко — о матче второго круга Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру во втором круге Уимблдона-2026, где смогла обыграть американку Маккартни Кесслер (57-я строчка рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 11
|
|6 9
57
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
– Это была настоящая битва. Очень довольна, что смогла вернуться в игру во втором сете и довести дело до тай-брейка. Это была отличная игра, она показывала невероятный уровень во втором сете, серьёзно испытала меня. Очень рада, что прошла этот тест.
– Сколько баллов из 10 вы бы поставили себе за этот матч?
– Если говорить о борьбе и тесте, который мне пришлось преодолеть, скажу 9 из 10. Потому что выиграть во втором сете было очень трудно, – сказала Соболенко в интервью на корте.
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