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«Это была настоящая битва». Соболенко — о матче второго круга Уимблдона-2026

«Это была настоящая битва». Соболенко — о матче второго круга Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою игру во втором круге Уимблдона-2026, где смогла обыграть американку Маккартни Кесслер (57-я строчка рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
1 		6 9
         
Маккартни Кесслер
57
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

– Это была настоящая битва. Очень довольна, что смогла вернуться в игру во втором сете и довести дело до тай-брейка. Это была отличная игра, она показывала невероятный уровень во втором сете, серьёзно испытала меня. Очень рада, что прошла этот тест.

– Сколько баллов из 10 вы бы поставили себе за этот матч?
– Если говорить о борьбе и тесте, который мне пришлось преодолеть, скажу 9 из 10. Потому что выиграть во втором сете было очень трудно, – сказала Соболенко в интервью на корте.

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