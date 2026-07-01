Лёнер Тьен не смог выйти в третий круг Уимблдона, проиграв Фучовичу
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17-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен не смог выйти третий круг Уимблдона-2026, проиграв венгру Мартону Фучовичу (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:10 МСК
76
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|6
|
|4
|6 4
|3
17
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Теннисисты провели на корте 3 часа 41 минут. За время матча Мартон Фучович выполнил семь подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 15. Лёнер Тьен сделал в игре шесть эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 18.
За выход в четвёртый круг турнира Фучович поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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