Лёнер Тьен не смог выйти в третий круг Уимблдона, проиграв Фучовичу

17-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен не смог выйти третий круг Уимблдона-2026, проиграв венгру Мартону Фучовичу (76-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 41 минут. За время матча Мартон Фучович выполнил семь подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 15. Лёнер Тьен сделал в игре шесть эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 18.

За выход в четвёртый круг турнира Фучович поспорит с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.