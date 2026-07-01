«Это чувство никогда не станет привычным». Уильямс — о своём матче на Уимблдоне-2026

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от матча первого круга Уимблдона-2026, в котором проиграла австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

«Как же хорошо было снова оказаться на траве Уимблдона. Я невероятно благодарна за уайлд-кард — и ещё больше за то, что мои дочери увидели: никогда не поздно идти за тем, что любишь.

Я потянула колено в конце первого сета, но сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к парной игре с Винус [Уильямс].

Поздравляю Майю Джойнт с отличным матчем и спасибо всем, кто пришёл и подарил мне столько любви.

Это чувство никогда не станет привычным», – написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.