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Мерида-Агилар — Медведев: Даниил повёл по сетам в матче второго круга Уимблдона-2026

Мерида-Агилар — Медведев: Даниил повёл по сетам в матче второго круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 1 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге соревнований играет с представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом (84-й в рейтинге). Испанец выиграл первый сет со счётом 6:3, вторую партию с таким же счётом забрал россиянин. В третьем сете сильнее был Медведев — 7:5.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:15 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 2
3 		6 7 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и испанского теннисистов. Теннисисты впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2026
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