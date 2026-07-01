Россия — вторая по числу сеяных в мужской сетке Уимблдона-2026

Россия продолжает оставаться на втором месте по числу сеяных мужчин в основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона-2026.

Во втором круге главного травяного турнира среди сеяных два российских теннисиста: Даниил Медведев (восьмой номер посева) и Карен Хачанов (19). Столько же сеяных мужчин (по два) у Франции, Италии, Испании и Чехии. Лидером по этому показателю является США – у них пять сеяных.

Лидеры по числу сеяных на Уимблдоне-2026 у мужчин:

1. США — пять теннисистов (Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Брэндон Накашима).

2-6. Россия — два (Даниил Медведев, Карен Хачанов).

2-6. Италия — два (Янник Синнер, Флавио Коболли).

2-6. Франция — два (Артюр Фис, Артур Риндеркнеш).

2-6. Испания — два (Алехандро Давидович-Фокина, Рафаэль Ходар).

2-6. Чехия — два (Иржи Легечка, Якуб Меншик).

7-13. Австралия, Германия, Сербия, Канада, Казахстан, Бразилия, Перу — по одному сеяному.