19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче француза Теренса Атмана (52-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. За время матча Тиафо выполнил 11 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Теренс Атман сделал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Фрэнсис Тиафо сыграет с британским теннисистом Яном Хоински.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.