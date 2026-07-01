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Фрэнсис Тиафо — Теренс Атман, результат матча 1 июля 2026, счет 3:1, 1-й круг Уимблдон-2026

Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг Уимблдона-2026
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19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче француза Теренса Атмана (52-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 16:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Не начался
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Ян Хоински
100
Великобритания
Ян Хоински
Я. Хоински

Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. За время матча Тиафо выполнил 11 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Теренс Атман сделал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Фрэнсис Тиафо сыграет с британским теннисистом Яном Хоински.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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