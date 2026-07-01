Крейчикова — Андреева: россиянка выиграла первый сет матча второго круга Уимблдона

В эти минуты в матче второго круга Уимблдона-2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проводит матч с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, занимающей 38-ю строчку рейтинга WTA. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:4. На данный отрезок игры теннисистки затратили 45 минут.
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На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Мирры (1-0 на траве). Андреева выиграла у Крейчиковой в 2023 году на Уимблдоне (6:3, 4:0, отказ) и в Пекине (6:2, 6:2), затем Барбора оказалась сильнее на Australian Open — 2024 (4:6, 6:3, 6:2), а осенью того же года россиянка победила в Нинбо (7:6 (7:5), 3:2, отказ чешки).
Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 1 июля 2026
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