18 сеяных не прошли во второй круг Уимблдона-2026

10 сеяных мужчин и восемь сеяных женщин в одиночных сетках не смогли выйти во второй круг Уимблдона-2026.

Мужчины:

Бен Шелтон (США, четвёртый номер посева);

Каспер Рууд (Норвегия, 11);

Андрей Рублёв (Россия, 12);

Лучано Дардери (Италия, 14);

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18);

Кэмерон Норри (Великобритания, 26);

Уго Умбер (Франция, 27);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29);

Алехандро Табило (Чили, 30);

Маттео Арнальди (Италия, 32).

Женщины:

Элина Свитолина (Украина, восьмой номер посева);

Майя Хвалиньска (Польша, 20/WC);

Лейла Фернандес (Канада, 22);

Клара Таусон (Дания, 24);

Анастасия Потапова (Австрия, 27);

Энн Ли (США, 28);

Эмма Радукану (Великобритания, 30) – снялась из-за травмы перед первым кругом;

Донна Векич (Хорватия, 31).