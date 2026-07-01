18 сеяных не прошли во второй круг Уимблдона-2026
10 сеяных мужчин и восемь сеяных женщин в одиночных сетках не смогли выйти во второй круг Уимблдона-2026.
Мужчины:
- Бен Шелтон (США, четвёртый номер посева);
- Каспер Рууд (Норвегия, 11);
- Андрей Рублёв (Россия, 12);
- Лучано Дардери (Италия, 14);
- Франсиско Серундоло (Аргентина, 18);
- Кэмерон Норри (Великобритания, 26);
- Уго Умбер (Франция, 27);
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29);
- Алехандро Табило (Чили, 30);
- Маттео Арнальди (Италия, 32).
Женщины:
- Элина Свитолина (Украина, восьмой номер посева);
- Майя Хвалиньска (Польша, 20/WC);
- Лейла Фернандес (Канада, 22);
- Клара Таусон (Дания, 24);
- Анастасия Потапова (Австрия, 27);
- Энн Ли (США, 28);
- Эмма Радукану (Великобритания, 30) – снялась из-за травмы перед первым кругом;
- Донна Векич (Хорватия, 31).
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