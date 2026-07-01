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18 сеяных не прошли во второй круг Уимблдона-2026

18 сеяных не прошли во второй круг Уимблдона-2026
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10 сеяных мужчин и восемь сеяных женщин в одиночных сетках не смогли выйти во второй круг Уимблдона-2026.

Мужчины:

  • Бен Шелтон (США, четвёртый номер посева);
  • Каспер Рууд (Норвегия, 11);
  • Андрей Рублёв (Россия, 12);
  • Лучано Дардери (Италия, 14);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 18);
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 26);
  • Уго Умбер (Франция, 27);
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29);
  • Алехандро Табило (Чили, 30);
  • Маттео Арнальди (Италия, 32).

Женщины:

  • Элина Свитолина (Украина, восьмой номер посева);
  • Майя Хвалиньска (Польша, 20/WC);
  • Лейла Фернандес (Канада, 22);
  • Клара Таусон (Дания, 24);
  • Анастасия Потапова (Австрия, 27);
  • Энн Ли (США, 28);
  • Эмма Радукану (Великобритания, 30) – снялась из-за травмы перед первым кругом;
  • Донна Векич (Хорватия, 31).
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Турнирная сетка Уимблдона (ж)
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