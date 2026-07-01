Янник Синнер обыграл Боржеша и вышел в третий круг Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв португальца Нуну Боржеша (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 2
|4
48
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Синнер выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Нуну Боржеш сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге турнира Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
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