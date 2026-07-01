Янник Синнер обыграл Боржеша и вышел в третий круг Уимблдона-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв португальца Нуну Боржеша (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Синнер выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Нуну Боржеш сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге турнира Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.