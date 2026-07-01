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Янник Синнер — Нуну Боржеш, результат матча 1 июля 2026, счет 3:0, 2-й круг Уимблдон-2026

Янник Синнер обыграл Боржеша и вышел в третий круг Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв португальца Нуну Боржеша (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 2 4
             
Нуну Боржеш
48
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Синнер выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Нуну Боржеш сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге турнира Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

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