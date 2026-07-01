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Даниил Медведев — Даниэль Мерида-Агилар, результат матча 1 июля 2026, счет 3:1, 2-й круг Уимблдон-2026

Даниил Медведев в четырёх сетах обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Уимблдона
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв испанца Даниэля Мерида-Агилара (84-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:15 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 2
3 		6 7 6
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Медведев выполнил 13 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибок, а также смог реализовать пять из шести брейк-пойнтов. Мерида-Агилар сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира Даниил Медведев сыграет с победителем встречи Брэндон Накашима (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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