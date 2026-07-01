Сафиуллин — ван де Зандсхулп: нидерландский теннисист сравнял счёт по сетам

В эти минуты в матче второго круга Уимблдона-2026 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиулллин и 54-й номер рейтинга представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Первый сет остался за россиянином (6:0), во второй партии сильнее был представитель Нидерландов — 6:4. Третий сет выиграл Сафиуллин со счётом 6:3. Ван де Зандсхулп выиграл четвёртый сет, сравняв счёт — 6:3.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между четвёртым и пятым сетами. Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде в 1/8 финала «челленджера» в Астане (тогда ещё Нур-Султане) в 2020 году — 6:3, 4:6, 6:0.

Уимблдон — 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.