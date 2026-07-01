Сафиуллин — ван де Зандсхулп: нидерландский теннисист сравнял счёт по сетам
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В эти минуты в матче второго круга Уимблдона-2026 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиулллин и 54-й номер рейтинга представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Первый сет остался за россиянином (6:0), во второй партии сильнее был представитель Нидерландов — 6:4. Третий сет выиграл Сафиуллин со счётом 6:3. Ван де Зандсхулп выиграл четвёртый сет, сравняв счёт — 6:3.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:00 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|3
|1
|
|6
|3
|6
|1
54
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
На момент написания новости в игре идёт перерыв между четвёртым и пятым сетами. Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде в 1/8 финала «челленджера» в Астане (тогда ещё Нур-Султане) в 2020 году — 6:3, 4:6, 6:0.
Уимблдон — 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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