Даниил Медведев, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 1 июля, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл второй матч на Уимблдоне-2026 и вышел в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Даниила Медведева. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Даниила Медведева на Уимблдоне-2026:

первый круг. Даниил Медведев (Россия, 8) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:1, 6:2, 6:4;

второй круг. Даниил Медведев (Россия, 8) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

второй круг. Даниил Медведев (Россия, 8) – Брэндон Накашима (США);

Возможная сетка Даниила Медведева на Уимблдоне-2026:

четвёртый круг. Томми Пол (США, 21);

четвертьфинал. Янник Синнер (Италия, 1);

полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3);

финал. Александр Зверев (Германия, 2).