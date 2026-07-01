Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 1 июля 2026, счет 2:3, 2-й круг Уимблдон-2026

Сафиуллин на тай-брейке пятого сета вырвал победу у ван де Зандсхулпа на Уимблдоне
Комментарии

132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (54-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:00 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 3 7 10
0 		6 3 6 6 5
             
Ботик ван де Зандсхулп
54
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Теннисисты провели на корте 3 часа 53 минуты. За время матча Сафиуллин выполнил восемь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Ван де Зандсхулп сделал в игре 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

В третьем круге турнира Роман Сафиуллин сыграет с представителем Бразилии Жоао Фонсекой.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
У Мирры 1:1 по сетам во втором круге Уимблдона! Александрова играет, ждём Джоковича. LIVE!
Live
У Мирры 1:1 по сетам во втором круге Уимблдона! Александрова играет, ждём Джоковича. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android