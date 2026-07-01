Сафиуллин на тай-брейке пятого сета вырвал победу у ван де Зандсхулпа на Уимблдоне

132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (54-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

Теннисисты провели на корте 3 часа 53 минуты. За время матча Сафиуллин выполнил восемь подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Ван де Зандсхулп сделал в игре 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

В третьем круге турнира Роман Сафиуллин сыграет с представителем Бразилии Жоао Фонсекой.