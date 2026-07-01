Кори Гауфф одержала волевую победу во втором круге Уимблдона-2026
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Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона-2026, сумев обыграть аргентинку Солану Сьерру (56-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:15 МСК
56
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
1 : 2
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|3
|7 10
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Во время матча Кори Гауфф сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из девяти. Солана Сьерра ни разу не подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Соперницей Кори Гауфф в третьем круге Уимблдона станет американская теннисистка Клэр Лю (146-я строчка мирового рейтинга).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.
Комментарии
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