Кори Гауфф одержала волевую победу во втором круге Уимблдона-2026

Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона-2026, сумев обыграть аргентинку Солану Сьерру (56-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.

Во время матча Кори Гауфф сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из девяти. Солана Сьерра ни разу не подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Соперницей Кори Гауфф в третьем круге Уимблдона станет американская теннисистка Клэр Лю (146-я строчка мирового рейтинга).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.