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Солана Сьерра – Кори Гауфф, результат матча 1 июля 2026, счёт: 1:2, 2-й круг Уимблдона-2026

Кори Гауфф одержала волевую победу во втором круге Уимблдона-2026
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Седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона-2026, сумев обыграть аргентинку Солану Сьерру (56-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Солана Сьерра
56
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 7
6 		3 7 10
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Во время матча Кори Гауфф сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из девяти. Солана Сьерра ни разу не подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Соперницей Кори Гауфф в третьем круге Уимблдона станет американская теннисистка Клэр Лю (146-я строчка мирового рейтинга).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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