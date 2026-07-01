Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Сафиуллиным

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (73-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Фонсека выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Йеспер де Йонг сделал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге Уимблдонского турнира Жоао Фонсека сыграет с победителем встречи Роман Сафиуллин (Россия) – Ботик ван де Зандхулп (Нидерланды).