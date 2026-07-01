Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Сафиуллиным
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27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона-2026, обыграв представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (73-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5, 6:4.
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:00 МСК
73
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Окончен
0 : 3
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|4
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|7
|6
27
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Фонсека выполнил 11 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Йеспер де Йонг сделал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В третьем круге Уимблдонского турнира Жоао Фонсека сыграет с победителем встречи Роман Сафиуллин (Россия) – Ботик ван де Зандхулп (Нидерланды).
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