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Диан Парри – Анна Калинская, результат матча 1 июля 2026, счёт: 1:2, 2-й круг Уимблдона-2026

Анна Калинская в упорной борьбе вышла в третий круг Уимблдона-2026
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 20-ю строчку рейтинга, победила француженку Диан Парри (49-й номер рейтинга) во втором круге Уимблдона-2026 со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Теннисистки провели на корте 2 часа 56 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:40 МСК
Диан Парри
49
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		3 7 10
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Во время матча Анна Калинская сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 21. Диан Парри девять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Соперница Калинской определится в матче между швейцаркой Белиндой Бенчич (11-я строчка рейтинга) и китаянкой Ван Синьюй (39-й номер рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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