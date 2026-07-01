Анна Калинская в упорной борьбе вышла в третий круг Уимблдона-2026

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 20-ю строчку рейтинга, победила француженку Диан Парри (49-й номер рейтинга) во втором круге Уимблдона-2026 со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Теннисистки провели на корте 2 часа 56 минут.

Во время матча Анна Калинская сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 21. Диан Парри девять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Соперница Калинской определится в матче между швейцаркой Белиндой Бенчич (11-я строчка рейтинга) и китаянкой Ван Синьюй (39-й номер рейтинга).