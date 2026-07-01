Крейчикова — Андреева: чешка перевела встречу второго круга Уимблдона в решающий сет

В эти минуты в матче второго круга Уимблдона-2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проводит матч с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. Первый сет выиграла Андреева со счётом 6:4. вторая партия осталась за чешкой – 7:5. На второй отрезок игры теннисистки затратили 48 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Мирры (1-0 на траве). Андреева выиграла у Крейчиковой в 2023 году на Уимблдоне (6:3, 4:0, отказ) и в Пекине (6:2, 6:2), затем Барбора оказалась сильнее на Australian Open — 2024 (4:6, 6:3, 6:2), а осенью того же года россиянка победила в Нинбо (7:6 (7:5), 3:2, отказ чешки).

Уимблдонский турнир — 2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.