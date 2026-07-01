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Крейчикова — Андреева: чешка перевела встречу второго круга Уимблдона в решающий сет

Крейчикова — Андреева: чешка перевела встречу второго круга Уимблдона в решающий сет
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В эти минуты в матче второго круга Уимблдона-2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проводит матч с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. Первый сет выиграла Андреева со счётом 6:4. вторая партия осталась за чешкой – 7:5. На второй отрезок игры теннисистки затратили 48 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 1
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Мирры (1-0 на траве). Андреева выиграла у Крейчиковой в 2023 году на Уимблдоне (6:3, 4:0, отказ) и в Пекине (6:2, 6:2), затем Барбора оказалась сильнее на Australian Open — 2024 (4:6, 6:3, 6:2), а осенью того же года россиянка победила в Нинбо (7:6 (7:5), 3:2, отказ чешки).

Уимблдонский турнир — 2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Сетка Уимблдона-2026
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