Сафиуллин выиграл третий пятисетовик на Уимблдоне-2026 подряд

132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл третий пятисетовый матч подряд на Уимблдоне-2026. Ранее россиянин во втором круге турнира обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

Свою первую победу в пяти сетах на турнире Сафиуллин одержал в финале квалификации, обыграв швейцарца Жерома Кима (197-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. В первом круге Уимблдона он оказался сильнее 13-й ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

В третьем круге Уимблдонского турнира — 2026 Сафиуллин сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.