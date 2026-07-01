Сафиуллин выиграл третий пятисетовик на Уимблдоне-2026 подряд
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132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл третий пятисетовый матч подряд на Уимблдоне-2026. Ранее россиянин во втором круге турнира обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:00 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|6
|3
|7 10
|
|6
|3
|6
|6 5
54
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Свою первую победу в пяти сетах на турнире Сафиуллин одержал в финале квалификации, обыграв швейцарца Жерома Кима (197-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. В первом круге Уимблдона он оказался сильнее 13-й ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
В третьем круге Уимблдонского турнира — 2026 Сафиуллин сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.
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