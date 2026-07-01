Сафиуллин выиграл второй матч Уимблдона-2026 подряд на чемпионском тай-брейке

132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл два чемпионских тай-брейка на Уимблдоне-2026 подряд. Россиянин во втором круге турнира обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

В матче первого круга Сафиуллин встречался с 13-м номером рейтинга соотечественником Андреем Рублёвым и одержал победу в матче со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

В третьем круге Уимблдонского турнира — 2026 Роман Сафиуллин сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.