Джессика Пегула вышла в третий круг Уимблдона-2026

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула выиграла во втором круге Уимблдона-2026 у испанки Сары Соррибес-Тормо, занимающей 253-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Во время матча Джессика Пегула сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Сара Соррибес-Тормо ни разу не смогла подать навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Соперницей Джессики Пегулы в третьем круге Уимблдона будет испанка Джессика Бузас Манейро (52-й номер рейтинга).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.