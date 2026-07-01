Джессика Пегула вышла в третий круг Уимблдона-2026
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула выиграла во втором круге Уимблдона-2026 у испанки Сары Соррибес-Тормо, занимающей 253-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:45 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
253
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Во время матча Джессика Пегула сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Сара Соррибес-Тормо ни разу не смогла подать навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
Соперницей Джессики Пегулы в третьем круге Уимблдона будет испанка Джессика Бузас Манейро (52-й номер рейтинга).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.
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