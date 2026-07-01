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Джессика Пегула – Сара Соррибес-Тормо, результат матча 1 июля 2026, счёт: 2:0, 2-й круг Уимблдона-2026

Джессика Пегула вышла в третий круг Уимблдона-2026
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула выиграла во втором круге Уимблдона-2026 у испанки Сары Соррибес-Тормо, занимающей 253-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:45 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		1
         
Сара Соррибес-Тормо
253
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

Во время матча Джессика Пегула сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Сара Соррибес-Тормо ни разу не смогла подать навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Соперницей Джессики Пегулы в третьем круге Уимблдона будет испанка Джессика Бузас Манейро (52-й номер рейтинга).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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