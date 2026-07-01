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Итоговый турнир WTA — 2026 перенесён из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс

Итоговый турнир WTA — 2026 перенесён из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс
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Итоговый турнир WTA — 2026 был перенесён из Эр-Рияда, Саудовская Аравия, в Индиан-Уэллс, США, из-за военных действий на Ближнем Востоке.

«Индиан-Уэллс предоставляет великолепную площадку для проведения Итогового турнира WTA. Современная инфраструктура, преданные болельщики и богатый опыт организации крупнейших теннисных соревнований — здесь есть всё необходимое, чтобы показать лучший женский теннис. Мы рады провести Итоговый турнир WTA в Южной Калифорнии и продолжить развитие одного из главных турниров мирового спорта», — говорится в сообщении пресс-службы WTA.

Итоговый турнир WTA — 2026 пройдёт с 8 по 15 ноября. Действующей победительницей соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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