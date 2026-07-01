Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марсело Аревало/Мате Павич – Александр Бублик/Ник Кирьос, результат матча 1 июля 2026, счёт: 2:0, 1-й круг Уимблдона-2026

Александр Бублик и Ник Кирьос проиграли в первом круге парного разряда Уимблдона-2026
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик и австралиец Ник Кирьос (WC в парном разряде) проиграли сальвадорцу Марсело Аревало и хорвату Мате Павичу (шестой номер посева в парном разряде) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 53 минуты.

Уимблдон — парный разряд (м). 1-й круг
01 июля 2026, среда. 18:45 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
А. Бублик Н. Кирьос

Во время матча Бублик/Кирьос подали шесть раз навылет, допустили пять двойных ошибок и не сумели реализовать единственный брейк-поинт. Аревало/Павич сделали семь эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-поинта из четырёх.

Александр Бублик вчера, 30 июня, сумел выйти во второй круг Уимблдона, а Ник Кирьос так и не получил уайлд-кард в одиночный разряд.

Турнирная сетка парного разряда Уимблдона-2026 (м)
Турнирная сетка одиночного разряда Уимблдона-2026 (м)
Материалы по теме
Итоговый турнир WTA — 2026 перенесён из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android