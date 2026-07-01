Александр Бублик и Ник Кирьос проиграли в первом круге парного разряда Уимблдона-2026

Казахстанский теннисист Александр Бублик и австралиец Ник Кирьос (WC в парном разряде) проиграли сальвадорцу Марсело Аревало и хорвату Мате Павичу (шестой номер посева в парном разряде) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 53 минуты.

Во время матча Бублик/Кирьос подали шесть раз навылет, допустили пять двойных ошибок и не сумели реализовать единственный брейк-поинт. Аревало/Павич сделали семь эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-поинта из четырёх.

Александр Бублик вчера, 30 июня, сумел выйти во второй круг Уимблдона, а Ник Кирьос так и не получил уайлд-кард в одиночный разряд.