Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, уступив чешке Барборе Крейчиковой (38-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 16. Барбора Крейчикова сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.