Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, уступив чешке Барборе Крейчиковой (38-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 16. Барбора Крейчикова сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.
Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 1 июля 2026
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