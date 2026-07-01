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Барбора Крейчикова — Мирра Андреева, результат матча 1 июля 2026, счет 2:1, 2-й круг Уимблдон-2026

Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона-2026
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, уступив чешке Барборе Крейчиковой (38-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 16. Барбора Крейчикова сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В третьем круге турнира Крейчикова сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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