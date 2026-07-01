Селиваненко: Сафиуллин — пока один из главных героев Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил уровень игры российского теннисиста Романа Сафиуллина (132-я строчка рейтинга) на Уимблдоне-2026.
«Роман, конечно, пока один из главных героев отборочных и первых кругов Уимблдона. Пройти через сито квалификации, а потом вытащить два матча основной сетки на чемпионских тай-брейках пятого сета — само по себе достижение. Роман такими победами набрал уверенность в себе, которой так ему не хватало. А что касается следующей встречи с Фонсекой, понятно, что Жоао высокостоящий и сложный соперник, но в теннисе всё возможно», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В третьем круге Уимблдона Роман Сафиуллин встретится с бразильцем Жоао Фонсекой (27-я строчка рейтинга).
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