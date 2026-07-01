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Белинда Бенчич – Ван Синьюй, результат матча 1 июля 2026, счёт: 2:0, 2-й круг Уимблдона-2026

Белинда Бенчич с «баранкой» обыграла Ван Синьюй во втором круге Уимблдона-2026
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв китаянку Ван Синьюй (39-я строчка рейтинга) со счётом 7:5, 6:0. На корте теннисистки провели 1 час 13 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:40 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Ван Синьюй
39
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

В ходе встречи Белинда Бенчич один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Ван Синьюй сделала шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Уимблдона Белинда Бенчич встретится с российской теннисисткой Анной Калинской, занимающей 20-ю строчку рейтинга.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой главного травяного турнира является полька Ига Швёнтек.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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