Белинда Бенчич с «баранкой» обыграла Ван Синьюй во втором круге Уимблдона-2026
Поделиться
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв китаянку Ван Синьюй (39-я строчка рейтинга) со счётом 7:5, 6:0. На корте теннисистки провели 1 час 13 минут.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:40 МСК
11
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
39
Ван Синьюй
В. Синьюй
В ходе встречи Белинда Бенчич один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Ван Синьюй сделала шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.
В третьем круге Уимблдона Белинда Бенчич встретится с российской теннисисткой Анной Калинской, занимающей 20-ю строчку рейтинга.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой главного травяного турнира является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2026
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:26
-
21:14
-
21:03
-
20:39
-
20:38
-
20:14
-
20:13
-
20:01
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
19:22
-
18:54
-
18:43
-
18:28
-
18:24
-
18:12
-
18:02
-
18:02
-
17:58
-
17:58
-
17:44
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:13
-
16:57
-
16:51
-
16:46