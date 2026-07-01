Белинда Бенчич с «баранкой» обыграла Ван Синьюй во втором круге Уимблдона-2026

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) уверенно вышла в третий круг Уимблдона-2026, обыграв китаянку Ван Синьюй (39-я строчка рейтинга) со счётом 7:5, 6:0. На корте теннисистки провели 1 час 13 минут.

В ходе встречи Белинда Бенчич один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Ван Синьюй сделала шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Уимблдона Белинда Бенчич встретится с российской теннисисткой Анной Калинской, занимающей 20-ю строчку рейтинга.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой главного травяного турнира является полька Ига Швёнтек.