Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона-2026

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 19-ю строчку мирового рейтинга, выиграла у таиландской теннисистки Ланланы Тараруди (99-й номер рейтинга) во втором круге Уимблдона-2026 со счётом 7:5, 7:5. На корте теннисистки провели 1 час 48 минут.

По ходу матча Екатерина Александрова семь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Ланлана Тараруди сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Уимблдона Александрова встретится с американской теннисисткой Ивой Йович (16-я строчка рейтинга).

Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.