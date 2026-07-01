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Екатерина Александрова – Ланлана Тараруди, результат матча 1 июля 2026, счёт: 2:0, 2-й круг Уимблдона-2026

Екатерина Александрова вышла в третий круг Уимблдона-2026
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Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 19-ю строчку мирового рейтинга, выиграла у таиландской теннисистки Ланланы Тараруди (99-й номер рейтинга) во втором круге Уимблдона-2026 со счётом 7:5, 7:5. На корте теннисистки провели 1 час 48 минут.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:55 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Ланлана Тараруди
99
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди

По ходу матча Екатерина Александрова семь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Ланлана Тараруди сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Уимблдона Александрова встретится с американской теннисисткой Ивой Йович (16-я строчка рейтинга).

Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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