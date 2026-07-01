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Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 1 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 1 июля, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл второй матч на Уимблдоне-2026 и вышел в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Янника Синнера. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Янника Синнера на Уимблдоне-2026:

первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3;

второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Дженсон Бруксби (США).

Возможная сетка Янника Синнера на Уимблдоне-2026:

четвёртый круг. Рафаэль Ходар (Испания, 23);

четвертьфинал. Даниил Медведев (Россия, 8);

полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)

финал. Александр Зверев (Германия, 2).

Сетка Уимблдона-2026
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