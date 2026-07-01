«Бились почти три часа. Что за матч!» Крейчикова — о победе над Миррой Андреевой

Чемпионка Уимблдона-2024, 38-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу в матче второго круга Уимблдонского турнира — 2026 над россиянкой Миррой Андреевой (пятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
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«Мы с ней бились почти три часа. Что за матч! Кажется, мы в пятый раз уже играли друг с другом, с ней всегда большие битвы. Она такой молодой и уникальный игрок, у неё всё впереди. Очень сложный матч, но я рада, что мы смогли устроить отличное шоу, сражались до последнего мяча. Очень горжусь, что смогла победить на этом прекрасном Центральном корте, лучшем в мире», — сказала Крейчикова в интервью на корте после матча.
За выход в четвёртый круг турнира Барбора Крейчикова поборется с соотечественницей Николой Бартуньковой.
- 1 июля 2026
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