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«Бились почти три часа. Что за матч!» Крейчикова — о победе над Миррой Андреевой

«Бились почти три часа. Что за матч!» Крейчикова — о победе над Миррой Андреевой
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Чемпионка Уимблдона-2024, 38-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу в матче второго круга Уимблдонского турнира — 2026 над россиянкой Миррой Андреевой (пятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мы с ней бились почти три часа. Что за матч! Кажется, мы в пятый раз уже играли друг с другом, с ней всегда большие битвы. Она такой молодой и уникальный игрок, у неё всё впереди. Очень сложный матч, но я рада, что мы смогли устроить отличное шоу, сражались до последнего мяча. Очень горжусь, что смогла победить на этом прекрасном Центральном корте, лучшем в мире», — сказала Крейчикова в интервью на корте после матча.

За выход в четвёртый круг турнира Барбора Крейчикова поборется с соотечественницей Николой Бартуньковой.

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