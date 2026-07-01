Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 1 июня

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках третьего игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Второй круг. Результаты на 1 июля: