Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 1 июня
Сегодня, 1 июля, на травяных кортах продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках третьего игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Второй круг. Результаты на 1 июля:
- Арина Соболенко (Беларусь) – Маккартни Кесслер (США) – 6:1, 7:6 (11:9);
- Елена Остапенко (Латвия) – Антония Ружич (Хорватия) – 6:2, 6:0;
- Дарья Касаткина (Австралия) – Джаниче Чен (Индонезия) – 6:7 (7:5), 6:1, 6:4;
- Наоми Осака (Япония) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:3, 6:2;
- Каролина Мухова (Чехия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2;
- Мананчэйа Савангкаев (Тайланд) – Алисия Паркс (США) – 7:5, 6:0;
- Никола Бартунькова (Чехия) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:4;
- Барбора Крейчикова (Чехия) – Мирра Андреева (Россия) – 4:6, 7:5, 6:4;
- Джессика Пегула (США) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 7:6 (8:6), 6:1;
- Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:7 (1:7), 6:2;
- Екатерина Александрова (Россия) – Ланлана Тараруди (Тайланд) – 7:5, 7:5;
- Ива Йович (США) – Татьяна Мария (Германия) – 6:1, 6:2;
- Белинда Бенчич (Швейцария) – Ван Синьюй (Китай) – 7:5, 6:0;
- Анна Калинская (Россия) – Диан Парри (Франция) – 6:4, 3:6, 7:6 (10:8);
- Клэр Лю (США) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 7:5, 6:3;
- Кори Гауфф (США) – Солана Сьерра (Аргентина) – 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).
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